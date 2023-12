Beppe Grillo im Krankenhaus

Wie geht es ihm?

Der 75-jährige Gründer der Partei „Movimento 5 Stelle“ befindet sich seit Sonntag in einem Krankenhaus in der Toskana. Der Politiker hat am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr die Notaufnahme aufgesucht.Beppe Grillos allgemeiner Gesundheitszustand sei gut, die behandelnden Ärzte hätten sich aber trotzdem dazu entschlossen, ihn noch nicht zu entlassen, berichten italienische Medien.