Bergamo: Frau (46) ersticht Ehemann

Die Carabinieri brachten die Frau zun√§chst in die Kaserne und dann ins Gef√§ngnis. Das Paar lebte in einem abgelegenen Haus mit einer 5-j√§hrigen Tochter, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft f√ľr Minderj√§hrige von Brescia einigen Angeh√∂rigen anvertraut wurde.Die Mordwaffe wurde von den Carabinieri beschlagnahmt. Laut Ermittlern gab es in der Familie keine Misshandlungen. Das Paar hatte jedoch berufliche Probleme. Die Wohnung, in der die Tat stattfand, wurde beschlagnahmt. Die T√§terin hatte sich am Donnerstagmorgen einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen.Ihr Ehemann, ein Arbeiter, begleitete die Frau ins Spital. Dort wurde sie mit einer medikament√∂sen Therapie entlassen. Sie war 2020 in die psychiatrische Abteilung desselben Krankenhauses eingewiesen worden.