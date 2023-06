Berlusconi wieder ins Krankenhaus in Mailand eingeliefert

Der 86-jährige Politiker und Medienunternehmer leidet an einer chronischen Leukämie. Erst am 19. Mai war er nach 45 Jahren Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt wurde (STOL hat berichtet). Berlusconi ist Vorsitzender der regierenden Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er 4 Mal italienischer Regierungschef.