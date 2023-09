Berlusconis Kinder nehmen Erbschaft an: Anteile für 5 Jahre nicht verkaufen

Marina und Pier Silvio Berlusconi übernehmen indirekte Kontrolle über Finivest

Die 5 Kinder stimmten auch zu, die Vermächtnisse, die Berlusconi in seinem Testament seinem Bruder Paolo Berlusconi, seiner letzten Partnerin Marta Fascina und seinem Vertrauensmann Marcello Dell'Utri gemacht hatte, entsprechend ihrer jeweiligen Anteile an ihrem Erbe zu regeln. Berlusconi hinterließ seinem Bruder und Fascina jeweils 100 Millionen Euro und Dell'Utri 30 Millionen Euro.Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora und Luigi Berlusconi gaben in einer Mitteilung am Montag bekannt, dass sie das Vermächtnis ihres Vaters „in völliger Harmonie“ angenommen haben. Sie würdigen die „immense Großzügigkeit“ ihres Vaters. Infolge dieser Annahme, so heißt es in der Mitteilung, übernehmen Marina und Pier Silvio Berlusconi gemeinsam die indirekte Kontrolle über Fininvest Spa, wodurch die Stabilität und die Kontinuität des Managements eindeutig gewährleistet seien.Seit Berlusconis Tod am 12. Juni haben Anwälte und Berater daran gearbeitet, zahlreiche Aspekte und Werte des großen Vermögens zu klären. Die Holding Fininvest kontrolliert die Gruppe MediaForEurope (MFE) und hat unter anderem Beteiligungen an der mittelgroßen Bank Mediolanum (30 Prozent), am größten italienischen Buchverlag Mondadori (53 Prozent) und hundert Prozent am Fußballklub AC Monza, der in der vergangenen Saison erstmals in der Serie A spielte. Berlusconi, Gründer der Regierungspartei Forza Italia, hatte 5 Kinder aus 2 geschiedenen Ehen.