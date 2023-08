Bild der Verwüstung nach heftigen Unwettern in Teilen Südtirols

Heftige Gewitter haben Südtirols Feuerwehren am gestrigen Dienstag auf Trab gehalten ( STOL hat berichtet ). Hintermartell, Sulden, Gadertal, Lüsen, Pflersch und das Ahrntal waren besonders stark von den Unwettern betroffen. In diesen Gebieten kam es zu Vermurungen und Überschwemmungen.Mehrere Personen mussten dabei von den Feuerwehren gerettet werden. Im oberen Vinschgau verwandelte sich der Rosimbach in Sulden in ein reißendes Gewässer. Er riss Brücken mit und Personen mussten mithilfe von Geländefahrzeugen sowie der Seilbahn gerettet werden. Auch zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden.Auch in Hintermartell musste die Feuerwehr zu einem Mureinsatz ausrücken. In Kasern in Prettau wurde die Kehrer Alm von der Ahr überschwemmt, so wie bereits im vergangenen Jahr. Die Personen, die sich auf der Alm befanden, wurden vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert.In Lüsen musste die Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls wegen Überschwemmungen ausrücken. 2 Bäche traten über die Ufer und verursachten Schäden an Straßen und Brücken. Zudem wurde in Hinterlüsen die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.Noch am späten Dienstagabend machte sich eine Mannschaft der Bozner Berufsfeuerwehr mit einem Stromaggregat auf den Weg, um die Notversorgung zu gewährleisten. Neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Lüsen standen auch die Feuerwehren von Brixen, Wengen, Untermoj und St. Peter Villnöss bei den Einsätzen unterstützend zur Seite.Im Zuge der Gewitter wurden laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin insgesamt rund 1700 Blitze in Südtirol registriert. Nun stehen nach den heftigen Unwettern, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde, am heutigen Mittwoch die Aufräumarbeiten an. Das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nicht absehbar.