Trauer um Simon Innerbichler: Unfallhergang rekonstruiert

Wie berichtet, war am Montagvormittag eine 19-Jährige aus St. Johann in Ahrntal Richtung Autobahneinfahrt unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Wagen des Typs Fiat 500 in die Raststätte Ladestatt einbiegen wollte. Dabei erfasste ein entgegenkommender SUV der Marke Porsche Macan den Kleinwagen seitlich.Der Beifahrer der 19-Jährigen im Fiat 500, Simon Innerbichler (19), wurde in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehren mussten ihn schwerverletzt aus dem Wagen schneiden. Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 flog ihn nach Bozen, wo er am Nachmittag starb.Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen einen Lieferwagen, der kurz vor dem Unfall aus der Raststätte bog. Er war in den Unfall jedoch nicht involviert.Der Termin für die Beerdigung in St. Johann stand gestern noch nicht fest. Auf trauer.bz können Sie eine Kerze für den Verstorbenen anzünden.