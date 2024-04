Bozen: 25-Jähriger zerschlägt Schaufenster in Supermarkt

Verdächtiger gerät bei Kontrolle in Rage

Ausweisung angeordnet

Über die Notrufnummer 112 meldete am vergangenen Sonntag ein Bürger, dass ein Mann das Schaufenster des LIDL-Supermarktes im Bozner Pfarrhofstraße eingeschlagen und anschließend geflüchtet sei.Eine Streife der Staatspolizei machte sich umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens und konnte den Täter noch in der Nähe abfangen. Er wurde als 25-jähriger algerischer Staatsbürger identifiziert, der aufgrund mehrerer Vorstrafen bereits polizeibekannt war.Ein Sicherheitsbediensteter des Supermarktes teilte den Ermittlern nach Ergreifung des Verdächtigen mit, dass er den Mann zuvor beobachtet hatte, wie er mit einem Rucksack auf den Schultern verdächtig durch die Regale des LIDL schlich. Als er den 25-Jährigen deshalb kontrollieren wollte, sei dieser in Rage geraten, habe ihn beschimpft und wild um sich geschlagen.Beim Verlassen des Supermarktes habe er wütend gegen die Scheibe im Eingangsbereich geschlagen. Durch einen zweiten Fausthieb von der Außenseite habe er die Scheibe schließlich zum Zerbersten gebracht. Anschließend habe er die Verfolgung aufgenommen.Nur mit Mühe gelang es den Staatspolizisten, den 25-Jährigen zu beruhigen und ihn auf das Revier zu bringen. Er wurde wegen schwerer Sachbeschädigung und Diebstahls bei den Justizbehörden angezeigt.In Anbetracht seiner Vorstrafen und seines irregulären Aufenthalts in Italien erließ der Quästor der Provinz Bozen , Paolo Sartori, einen Ausweisungserlass gegen ihn.