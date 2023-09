Bozen: 28-Jährige am helllichten Tag im Stadtzentrum überfallen

Grob zu Boden gestoßen

Angreifer angezeigt

Die Episoden von Gewalt und Kriminalität in Bozen nehmen kein Ende: Von einem weiteren alarmierenden Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignet hat, berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer Freitags-Ausgabe.Eine 28-Jährige stieg demnach um 17.40 Uhr mit ihrem Hund am Bahnhof aus dem Bus. Dort habe sie in einiger Entfernung 2 ausländische Männer gesehen, die energisch in ihre Richtung gingen.„Ich bedeckte mich mit meiner Mütze und meiner Sonnenbrille, drehte die Musik auf volle Lautstärke und begann, schnell in Richtung Waltherplatz zu laufen, wobei ich meinen Hund mit mir zog. Auf der Höhe des Hauptquartiers der Finanzpolizei musste ich anhalten, weil mein Hund sich erleichtern musste“, erzählt die Frau gegenüber „Alto Adige“.In diesem Moment trat einer der beiden Männer an die Frau heran, „mit der Absicht mich auszurauben. Sein Gesicht hatte er mit einem Tuch verborgen und er umkreiste mich“, berichtet die 28-Jährige.„Ich schrie ihn an, er solle verschwinden, ich wolle nur meinen Weg fortsetzen“, so das Opfer weiter, „dann schlug er zu und versuchte, mir meine Tasche zu entreißen, ohne Erfolg.“ Der Frau gelang es die Notrufnummer 112 zu wählen und flüchten, während sie mit den Einsatzkräften am Telefon sprach.In der Zwischenzeit schien sich der Angreifer entfernt zu haben. „Ein paar Schritte weiter blieb ich stehen, um die Notdurft des Hundes aufzuheben“, erzählt die Frau weiter.Da kam der Angreifer plötzlich wieder angerannt, stieß die 28-Jährige zu Boden und zerrte an ihrer Handtasche, die sie noch immer nicht losließ. Während des Angriffes war das Opfer die ganze Zeit telefonisch mit der Polizei verbunden: „Ich hörte einen Polizisten, der mir sagte, dass bald ein Streifenwagen kommen würde. Ich habe geschrien, war verzweifelt.“Die Ordnungshüter trafen kurze Zeit später vor Ort ein und nahmen umgehend die Suche nach dem Angreifer auf, der inzwischen die Beine in die Hand genommen hatte. Die Polizisten konnten ihn innerhalb kurzer Zeit ausfindig machen und anzeigen.„Wir sollten alle Abscheu vor solchen Vorfällen empfinden und entsprechend reagieren“, erklärt das Opfer gegenüber „Alto Adige“. „Es kann nicht möglich sein, dass wir in Angst leben müssen, das Haus zu verlassen, auch noch am helllichten Tag.“