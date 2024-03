Bozen: 6 Täter berauben Lokalbetreiber

Einer machte sich an der Kasse zu schaffen

Inhaber zog sich eine tiefe Schnittwunde zu

Nach 5 Komplizen wird noch gefahndet

Es war gegen 8.30 Uhr, als einige Gäste gerade wie jeden Tag im Lokal ihren Kaffee tranken. Da kamen 6 junge Männer herein, sahen sich ein wenig um und bestellten sich einen Kaffee.Als es ans Zahlen ging, weigerten sich die Männer und meinten, sie würden später vorbeikommen, um die Rechnung zu begleichen. Als der Lokalbesitzer auf die sofortige Zahlung drängte, wurden die Männer aggressiv. Einer von ihnen machte sich an der Kasse zu schaffen.Seine 5 Komplizen hielten den Lokalbetreiber inzwischen fest. „Zum Glück waren es nur 45 Euro, die er erbeutete, aber ich hatte solche Angst“, sagte der Bozner Barbetreiber danach den Ordnungshütern.Die Angreifer hatten den Inhaber in den Schwitzkasten genommen. Einer von ihnen hatte sogar ein Messer gezückt. Als sich der Inhaber des Gastbetriebs befreien wollte, zog er sich eine tiefe Schnittwunde zu.Nicht nur er, sondern auch Uni-Studenten, die im Lokal die Szene beobachtet hatten, standen unter Schock. Sie verständigten die Rettungskräfte und die Ordnungshüter. Einer der Täter wurde als jener 19 Jahre alte Tunesier identifiziert, der am Eisack-Radweg aufgegriffen und nach Friaul abgeschoben wurde. Nach seinen 5 Komplizen wird noch gefahndet.