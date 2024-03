Bozen – Festnahme und Annäherungsverbot verhängt

Annäherungsverbot verhängt

Am gestrigen Freitagnachmittag wurden die Carabinieri Bozen nach Oberau-Haslach gerufen, nachdem es dort zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen 3 Personen kam. Die Beamten stellten fest, dass eine der beteiligten Personen einem Annäherungsverbot unterlag. Daraufhin wurde ein 34-Jähriger verhaftet. Es handelt sich dabei um einen vorbestraften Mann aus Mazedonien, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri von Bozen Das Annäherungsverbot bezog sich hierbei auf die 2 anderen Person, die in die Auseinadersetzung mit ihm verwickelt waren. Dieses wurde in der Vergangenheit verhängt, nachdem der 34-jährige Mann wiederholt gegen die beiden Personen vorgegangen war.Diese hatten sich schließlich an die Polizei gewandt. Infolgedessen wurde dem Mann aus Mazedonien verboten, sich den beiden Personen auf nicht weniger als 500 Metern zu nähern.Am selben Tag wurde ein Annäherungsverbot gegen einen 52-Jährigen Mann aus Bozen verhängt, nachdem dieser von seiner Frau wegen jahrelanger Misshandlung angezeigt worden war.Die Ermittlungen der Behörden ergaben, dass die Frau wohl auch vor den Augen ihrer Kinder misshandel worden war. Dem Mann aus Bozen wurde es schließlich verboten, sich der Frau und den Kindern auf nicht weniger als 500 Meter zu nähern.