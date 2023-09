Bozen: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Die Alarmierung erfolgte gegen 19.20 Uhr: In der Küche einer Erdgeschosswohnung in der Barlettastraße war ein Feuer ausgebrochen.Sofort machten sich die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr Gries auf den Weg zum Einsatzort. Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers in der Wohnung aufgehalten hatte, hatte sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten können und blieb unverletzt.Den Wehrleute gelang es den Brand unter Kontrolle zu bekommen, ehe sich die Flammen auf die gesamte Wohnung ausbreiten konnten, die Küche brannte allerdings vollständig aus. Im Rest der Wohnung sammelte sich eine große Menge an Rauch an, sodass die Räumlichkeiten belüftet werden mussten.Im Einsatz standen auch eine Streife der Staatspolizei und das Weiße Kreuz.