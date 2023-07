Bozen: Feuerwehr muss nach Unwetter erneut ausrücken

Nach dem schweren Unwetter am Dienstag zog am Mittwoch um kurz vor Mittag erneut eine kleine Gewitterzelle über die Landeshauptstadt.Auch wenn die Folgen dieser Schlechtwetterfront bei weitem nicht so dramatisch waren wie jene von gestern Abend, kam es in Bozen dennoch erneut zu mehreren Feuerwehreinsätzen.Die Freiwillige Feuerwehr Bozen rückte unter anderem nach St. Magdalena und in die Mailandstraße aus, wo umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste Straßen und Gehsteige gefährdeten.In der Siemens- und Drususstraße mussten hingegen gefährliche Gebäude- und Dachteile gesichert werden. Einige Einsätze sind derzeit noch im Gange.