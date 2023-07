Die Unwetterbilanz: Abgedeckte Dächer, umgekippte Bäume – Bilder und Videos

Über 4500 Blitze in Südtirol registriert

Starker Wind richtet große Schäden an

Wind reißt Dächer von Häusern

Über 300 Unwetter-Einsätze: Feuerwehren im Dauereinsatz

Pustertaler Bahnlinie gesperrt

Wolkenstein: Sturm reißt Wald um

Luttach: Mindestens 10 Fahrzeuge von Bäumen getroffen

Terlan: 33-jähriger Arbeiter von Baum getroffen

Bozen: Mehrere Bäume umgestürzt

„Die Gewitterfront ist jetzt durch, der Luftmassenwechsel ist damit vollzogen“, schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Dienstagabend.Davor haben heftige Sturmböen und Gewitter eine Spur der Verwüstung hinterlassen.Starkregen, Sturmböen und Hagel: Das ist die Bilanz der Gewitter, die am Dienstagnachmittag durch Südtirol zogen. „Hauptproblem war diesmal der Wind“, so Landesmeteorologe Peterlin. Gleich mehrere Wetterstationen in Südtirol verzeichneten Spitzen von über 90 Kilometern pro Stunde. Der Höchstwert wurde in Salurn mit Windböen von 104 Kilometern pro Stunde gemessen, gefolgt von St. Walburg (94 Kilometer pro Stunde) und Obervintl (93 Kilometer pro Stunde).Außerdem wurden am Dienstag in Südtirol über 4500 Blitze registriert. „Das ist der zweithöchste Wert seit Messbeginn im Jahre 2010“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Im ganzen Land stürzten Bäume um. Mehrere Straßen waren gesperrt, bevor die Feuerwehrleute sie von Baumstämmen und Ästen befreiten. Auch die Brennerbahnlinie war wegen umgestürzter Bäume kurzzeitig gesperrt. Bäume wurden in einigen Teilen des Landes sogar entwurzelt, so zum Beispiel in Luttach und in Wolkenstein. In manchen Ortschaften gingen erneut große Hagelkörner nieder.In Vahrn, Kolfuschg und Bruneck riss der starke Wind Dächer von den Häusern. Allein in Bruneck wurden 27 Dächer beschädigt.Auch in Vahrn verursachte das Gewitter schwere Schäden. STOL-Leser Urban S. zeichnete mit der Dashcam seines Wagens auf, wie das Dach einer Industriehalle nahe der Autobahneinfaht Vahrn weggerissen wurde. Ein besonderer Dank gilt den Feuerwehren unseres Landes. Ab16 Uhr gingen landesweit Alarmierungen im Minutentakt ein. Insgesamt waren die Feuerwehrleute am Dienstag zu über 300 Unwettereinsätzen ausgerückt.Mehrere Straßen mussten von Bäumen und Ästen befreit werden, Strommasten sind umgefallen und Autos wurden von umgestürzten Bäumen getroffen.Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste der Abschnitt Franzensfeste – Bruneck auf der Pustertaler Bahnlinie am Dienstagabend gesperrt werden. Ein Schienenersatzdienst wird eingerichtet. Auch der Regionalzug 1830 am Mittwoch (ab 5.21 Uhr von Innichen) fällt aus. Grund dafür sind Bäume, die auf der Oberleitung zwischen Vintl und Franzensfeste liegen.Die Gemeinde Wolkenstein ist am späten Dienstagnachmittag von einer starken Windböe getroffen worden. Überall in der Gemeinde stürzten Bäume um. Besonders viele am Eingang des Langentals. Im Video sieht man, wie unweit des Ausbildungszentrums der Carabinieri eine ganze Waldfläche umstürzt:In Luttach wurden nach den heftigen Gewittern mindestens 10 Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen getroffen. „Man kann von großem Glück sprechen, dass hier keine Verletzten zu beklagen sind“, so die Einsatzkräfte vor Ort. Der Sachschaden ist hingegen groß (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Unwetter forderten auch einen Verletzten. In Terlan wurde am späten Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Arbeiter aus Bozen nahe Terlan von einem umstürzenden Baum getroffen und dabei erheblich verletzt (Hier mehr dazu). Auch die Landeshauptstadt Bozen wurde am gestrigen Dienstagnachmittag von einem schweren Unwetter getroffen. Die Feuerwehren der Landeshauptstadt rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. An mehreren Orten stürzten Bäume um. Auch Wohnhäuser wurden getroffen (Hier mehr dazu).