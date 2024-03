Bozen: Filialleiterin in Supermarkt angegriffen und bedroht

Wie die Staatspolizei Bozen am Samstag berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagnachmittag in einem Eurospar in Bozen Die Beamten waren gerufen worden, da eine Person ausfällig geworden war. Beim Eintreffen wartete ein bekanntes Gesicht auf die Polizisten: Erst 3 Tage zuvor hatten sie den 24-jährigen Iraker aus ebendiesem Supermarkt wegen Aggression und Bedrohung entfernt.Wohl, um sich für die erhaltene Anzeige zu rächen, kehrte der Mann am Donnerstag ins Geschäft zurück und bedrohte die Filialleiterin, indem er unter anderem mehrfach erklärte, „in meinem Land wärst du bereits tot“, heißt es in der Aussendung der Quästur Bozen In Anwesenheit der Polizei soll der irakische Staatsmann versucht haben, den Vorfall mit einem Lachen abzutun, doch umsonst: Er wurde auf die Quästur begleitet und wegen schwerer Bedrohung angezeigt.Damit nicht genug: Quästor Paolo Sartori hat umgehend ein Verfahren zur Aufhebung der Aufenthaltsgenehmigung einleiten lassen.