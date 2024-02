Bozen: Große Trauer um Davide Barucco (31)

Foto: © Vigili del fuoco Bergamo

Große Bestürzung

Der 31-Jährige war mit Freunden auf dem Rückweg nach Bozen, er hatte das Fußballspiel zwischen Milan und Atalanta verfolgt.Um kurz nach Mitternacht kam es dann auf der A4 zwischen Dalmine und Bergamo auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Venedig zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Anschließend wurden noch weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. (STOL hat berichtet) Der 31-jährige Davide Barucco wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug auf den Asphalt geschleudert. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.5 weitere Personen (im Alter zwischen 32 und 62 Jahren) wurden verletzt und in Krankenhäuser in Bergamo und Seriate gebracht. Sie befinden sich aber nicht in ernstem Zustand.In Bozen sorgte die Nachricht vom Unfalltod Baruccos für große Bestürzung. Er war passionierter Milan-Fan und selbst begeisterter Fußballer. 2017 spielte er in der Mannschaft Blue Stars Trient.Er hat in einem Wirtschaftsberater-Büro in der Duca d’ Aosta-Allee gearbeitet.Davide Barucco hinterlässt seine Ehefrau und 2 Kinder.