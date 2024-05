Bozen: In 6 Pkw eingebrochen – Mehrfach vorbestrafte Boznerin verhaftet

Vor wenigen Tagen aus landesgerichtlicher Strafanstalt entlassen

Die vorbestrafte Frau schlug um sich

Haftbefehl und Sonderüberwachung

Gegen 1 Uhr Nachts soll eine 38-jährige Frau zwischen der Claudia-Augusta-Straße und der Rosenkrankzstraße in 6 parkende Fahrzeuge eingebrochen sein.Die Polizei rückte sofort zum Einsatzort aus. Dort trafen die Beamten auf die Frau, wenige Meter neben den Fahrzeugen, zu denen sie sich Zutritt verschafft haben soll, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Bei der mutmaßlichen Einbrecherin soll es sich um eine 38-jährige Boznerin mit mehrfachen Vorstrafen auf dem Kerbholz handeln. Sie wurde offenbar erst vor wenigen Tagen aus der landesgerichtlichen Strafanstalt entlassen.Nachdem die mutmaßliche Übeltäterin gestanden hatte, die Autofenster auf der Suche nach Beute eingeschlagen zu haben, bat sie die Beamten, auf eine Anzeige zu verzichten: Sie würde für die Schäden aufkommen, heißt es in der Aussendung.Die Polizisten durchsuchten die Übeltäterin und stellten einen Hammer und weiteres Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut sicher. Anschließend setzten sie die Frau ins Dienstfahrzeug, um sie auf die Quästur zu bringen. Als die Boznerin bemerkte, dass sie wohl bald wieder hinter Gittern landen könnte, sei sie gewalttätig geworden: Sie soll im Inneren des Fahrzeugs um sich geschlagen und dabei beteuert haben, unter Entzugserscheinungen zu leiden.Die mutmaßliche Einbrecherin wurde wegen erschwerten Diebstahls festgenommen und in die Sicherheitszellen der Quästur untergebracht. Indessen wurde aufgrund ihrer Vorstrafen und einer offenbaren Gefahr für die Gesellschaft ein Haftbefehl erlassen. Zusätzlich wurde von Quästor Paolo Sartori eine Sonderüberwachung angeordnet. Noch in derselben Nacht erstatteten die Fahrzeughalter Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.