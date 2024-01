Bozen: Junge Frau auf dem Heimweg überfallen und ausgeraubt

Alles geschah innerhalb weniger Sekunden

Von dem erschreckenden Vorfall berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer Ausgabe vom heutigen Donnerstag. Demnach habe sich die junge Frau am Dienstag um kurz vor 22 Uhr auf dem Heimweg im Stadtviertel Firmian-Kaiserau befunden.Dabei habe sie eine Gruppe von 4 jungen Männern verfolgt. In der Nähe des Areals für Hunde in der Niccolò Rasmo Straße hätten sie die Männer dem Bericht zufolge eingekreist, sie schließlich ausgeraubt und geschlagen.Die Szene wurde von einem Anrainer von seinem Balkon aus beobachtet. Durch die Schreie der jungen Frau sei er auf sie aufmerksam geworden und ihr zur Hilfe geeilt. Sie sei verängstigt gewesen und habe an der Lippe und an der Hand stark geblutet, berichtet der Augenzeuge der Tageszeitung.Der ganze Angriff habe nur wenige Sekunden gedauert, zuerst hätte er ihn für einen Schwerz unter Jugendlichen gehalten, als die Männer die Frau aber zu Boden stießen und auf sie eintraten, habe er erkannt, wie ernst die Situation gewesen sei, so der Augenzeuge weiter.Obwohl er umgehend die Polizei verständigte und gemeinsam mit seiner Frau auf die Straße rannte, gelang es den Angreifen in unterschiedliche Richtungen Reißaus zu nehmen: mit der Handtasche des Opfers als Beute. Gegenüber der Polizei habe die junge Frau die Täter als „sehr jung und ausländischer Herkunft“ beschrieben.Das Opfer wurde noch vor Ort von Sanitätern versorgt. Den Verlust von 150 Euro Bargeld habe die junge Frau verschmerzen können. Schlimmer sei, dass sich in der gestohlenen Handtasche auch ihr Hausschlüssel befand. Eine Kopie davon habe sie keine.