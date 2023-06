Bozen: Mehrere Diebstähle – 82-jährige Frau angegriffen und ausgeraubt

Goldkette und Brille weg, Verletzungen an Hals und Kopf

Mehr Wohnungseinbrüche

In Bozen kam es in den vergangenen Tagen zu einem Überfall auf eine 82-jährige Frau. Sie war im Europaviertel zu Fuß unterwegs, als sie von einem vermummten Mann auf einem Fahrrad von hinten angegriffen wurde.Der Angreifer packte die 82-Jährige, warf sie zu Boden und stahl ihre eine goldene Halskette und eine wertvolle Brille. Die Frau erlitt dabei Verletzungen am Hals und Prellungen am Kopf, sodass ein Krankenwagen gerufen werden musste.Auch die Zahl der Einbrüche in Bozen ist wieder angestiegen. In den vergangenen Tagen seien laut Tageszeitung „Alto Adige“ mindestens 2 Einbrüche verübt worden, während die Wohnungseigentümer friedlich schliefen.Wie so oft in solchen Fällen gelang es den Dieben, geräuschlos und damit unbemerkt in die Wohnung einzudringen. Die Eigentümer bemerkten erst am nächsten Morgen, dass die Einbrecher dort gewesen waren.