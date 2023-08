Bozen: Mutmaßlicher Messerstecher dank Tattoo ausgeforscht

Am helllichten Tag wurde der Tunesier in der Reschenstraße in Bozen unweit des Eurospar-Supermarkts nach einem heftigen Streit mit einem Messer verletzt. Glücklicherweise waren die Verletzungen nicht schwer. Der Angreifer flüchtete kurz danach (STOL hat berichtet). Beim Eintreffen der Polizei fehlte von dem Angreifer bereits jede Spur. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und befragten den Verletzten und Augenzeugen. Niemand konnte den Messerstecher identifizieren.Der Polizei ist es nach wenigen Stunden aber trotzdem gelungen, den mutmaßlichen Angreifer aufzuspüren. Ein Tattoo des Angreifers, das Augenzeugen gesehen hatten, hatte ihn verraten.Am gestrigen Freitagmorgen konnte die Polizei ihn aufspüren, auch wenn der mutmaßliche Täter nicht daheim übernachtete, um nicht gefunden zu werden. Bei dem mutmaßlichen Messerstecher handelt es sich um einen polizeibekannten Jugendlichen aus Albanien. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt.Das Opfer konnte das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen.