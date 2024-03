Bozen: Oldtimer wird durch die Luft geschleudert – Fahrer schwer verletzt

Gegen 5 Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte nach Frangart zur MeBo-Einfahrt gerufen, wo sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte.Ersten Angaben zufolge hatte dort ein Oldtimer zunächst die Leitplanke durchbrochen und war anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Schließlich wurde das Fahrzeug durch einen Baum aufgehalten und kam auf der Böschung zum Stehen.Dabei wurde der 45-jährige Wagenlenker schwer verletzt und blieb im Pkw eingeklemmt. In einer aufwendigen Bergungsaktion wurde er von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Frangart und der Berufsfeuerwehr Bozen aus dem Unfallauto befreit und auf den darunterliegenden Feldweg transportiert.Nach der Erstversorgung am Unfallort durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bozen gebracht. Das Fahrzeug wurde anschließend mittels Kran geborgen.Im Einsatz standen zudem auch die Carabinieri.