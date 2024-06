Bozen: Sie stehlen im Supermarkt – dann eskaliert die Situation

„Werden dich für immer entstellen“

Am späten Donnerstagnachmittag ging bei der Polizei ein Notruf aus dem Supermarkt Eurospar in der Bozner Museumsstraße ein: 2 Männer hatten offenbar im Geschäft gestohlen und den Wachmann anschließend mit Tritten und Schlägen traktiert.Gerade, als die beiden flüchten wollten, kamen die Beamten an: Es gelang ihnen, sie aufzuhalten.Für einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der Zeuge des Tumults geworden war, war die Aufregung zu groß: Er ging zu Boden. Sofort alarmierten Mitarbeiter und Polizisten die Rettung, die ihn ins Bozner Krankenhaus brachte.Die beiden Männer sollen Widerstand geleistet haben; dennoch wurden sie zur Polizeiwache eskortiert. Dort konnte der mutmaßliche Tathergang rekonstruiert werden: Nachdem ein Angestellter die beiden Personen dabei beobachtet hatte, wie sie verschiedene Lebensmittel und Spirituosenflaschen in ihren Hosen und in einem Rucksack versteckten, wurden sie an der Kassen vom Wachmann aufgehalten. Dieser forderte sie auf, die Waren herauszugeben: Doch die beiden sollen den Mann erst beleidigt und ihm dann angedroht haben, ihm das Gesicht zu entstellen, falls er sie nicht gehen lasse. Mit Tritten und Schlägen sollen sie auf den Mann losgegangen sein.B.A. und S.A., 22-jährige marokkanische Staatsbürger, mehrfach vorbestraft und ohne festen Wohnsitz in Italien, wurden wegen Raubes und Körperverletzung festgenommen. Das gesamte Diebesgut wurde sichergestellt und an den Betreiber des Supermarktes zurückgegeben.In Anbetracht der Schwere des Verhaltens der beiden Festgenommenen, ihrer Vorstrafen und ihres irregulären Aufenthalts in Italien hat Quästor Paolo Sartori parallel zum Gerichtsverfahren Ausweisungsbeschlüsse für B.A. und S.A. ausgestellt, die nach ihrer Entlassung aus der Haft vollstreckbar werden.„Es kommt immer häufiger vor, dass verurteilte Straftäter, die bei Diebstählen in Geschäften ertappt werden, mit unverhältnismäßiger Gewalt reagieren und die Sicherheit der Angestellten, des Sicherheitspersonals und der Vollzugsbeamten gefährden“,betont Quästor Sartori. „Leider hat in diesem Fall sogar ein armer junger Mann indirekt die Konsequenzen zu spüren bekommen. Dies kann nicht toleriert werden, und deshalb werden solche Situationen mit äußerster Strenge behandelt, indem die gesetzlich vorgesehenen spezifischen Maßnahmen wie Verhaftungen und Ausweisungen angewandt werden.“