Bozen: Unfall fordert 3 Verletzte

Bei dem Unfall wurden 3 Personen verletzt. - Foto: © andreas Kemenater

Stau löste sich bald auf

Der Unfall hat sich in der Drususstraße unweit des Sitzes der Berufsfeuerwehr ereignet. 3 Fahrzeuge sind in Folge eines Auffahrunfalles zusammengestoßen.Durch den Unfall wurden 2 Personen leicht und eine Person erheblich verletzt. Bei den 3 Verletzten handelt es sich um Einheimische. Sie wurden von der Berufsfeuerwehr aus den Unfallfahrzeugen befreit und anschließend mit dem Rettungswagen ins Bozner Krankenhaus gebracht.Durch den Unfall kam es am Vormittag zu Verzögerungen in der Drususstraße. Da der Abschnitt dreispurig ist und es wegen des Feiertags nur geringeres Verkehrsaufkommen gab, löste sich der Stau bereits nach kurzer Zeit auf, als die nachkommenden Autos einspurig weitergeleitet werden konnten. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, das Weiße und das Rote Kreuz sowie die Stadtpolizei.