Brand im Flughafen von Catania – Flüge bis 19. Juli ausgesetzt

Der Alarm ging um 23.29 Uhr bei der Feuerwehr ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Ersten Informationen zufolge war der untere Teil des Flughafens „Vincenzo Bellini“ in Catania in Flammen geraten.Die Passagiere und das Personal flüchteten im dunklen Rauch aus dem Terminal. Einige weinten, andere schrien, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Die Wehrleute brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten es anschließend. Ersten Informationen zufolge habe sich bei dem Brand niemand schwer verletzt. Einige Personen erlitten aber eine Rauchvergiftung, andere stehen unter Schock.Der Flughafenbetreiber hat währenddessen mitgeteilt, dass der Flugverkehr erst wieder am 19. Juli um 14 Uhr aufgenommen wird.