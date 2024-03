Brennerautobahn: Freie Fahrt über Ostern – Dann wieder Baustellen

Jeweils 2 freie Spuren ab Karfreitag

„Kein Verkehrskollaps zu erwarten“

Ab Dienstag dann wieder Baustellen auf der A22

Wer ab Karfreitag auf der Brennerautobahn unterwegs ist, sollte weitgehend freie Fahrt haben: Die Baustellen werden wegen des zu erwartenden stärkeren Verkehrsaufkommens über Ostern zurückgebaut und vorübergehend stillgelegt.Im Laufe des Karfreitags werden Autofahrer dann von Brenner bis Verona jeweils 2 freie Spuren haben – in beiden Richtungen, kündigt Autobahnpräsident Hartmann Reichhalter an.Abwechselnden Einbahnverkehr wie derzeit beispielsweise zwischen Bozen und Klausen werde es von Brenner bis Verona dann keinen mehr geben – bis einschließlich Ostermontag. Entlang der Baustellen ist aber doch besondere Vorsicht geboten: Dort gibt es zwar 2 freie Spuren, aber verengt, und damit keine Notspur.Reichhalter erwartet sich keinen Verkehrskollaps auf der Brennerautobahn während der Osterfeiertage. Aufgrund des frühen Ostertermins werde es dieses Jahr ein etwas geringeres Verkehrsaufkommen geben – sowohl in Südtirol als auch am Gardasee.Am Karfreitag wird es voraussichtlich einen relativ starken Anreiseverkehr in Richtung Süden geben – am Ostermontag dann relativ starken Rückreiseverkehr in Richtung Norden. Schwerverkehr ist am Ostermontag keiner zu erwarten – es gilt ein internationales Lkw-Verbot. Reichhalter ruft dazu auf, die Verkehrsprognosen im Internet, in den Zeitungen und im Radio zu verfolgen.Ab Dienstag werden die Arbeiten an den Baustellen entlang der A22 wieder aufgenommen. Und dann wird bis Christi Himmelfahrt auf Hochtouren für die Instandhaltung gearbeitet.