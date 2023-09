Brenta-Dolomiten: Bergsteiger stürzt 70 Meter in die Tiefe und überlebt

Der Unfall passierte auf der Route „Aste-Susatti“ auf der Pratofiorito-Spitze in den Brenta-Dolomiten. Der Bergsteiger war der Erste in der Seilschaft und stürzte aus ungeklärter Ursache in die Tiefe. Dabei verletzte er sich an den Beinen und erlitt Prellungen am ganzen Körper.Auch sein Seilpartner stürzte und verletzte sich, weil er versucht hatte, den Sturz seines Partners abzufedern.Der Einsatz für die Rettungskräfte gestaltete sich schwierig. Sie erreichten den Verletzten, der glücklicherweise ansprechbar war, und seilten ihn rund 250 Meter ab. Danach konnte er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von Trient gebracht werden. Sein Seilpartner wurde hingegen in das Krankenhaus von Tione geflogen.