Brenta-Gruppe: Bekannter Bergführer stürzt in den Tod

Der aus dem Rendenatal stammende Ermanno Salvaterra gehörte zu den besten Alpinisten seiner Generation. Wie die Tageszeitung „L'Adige“ berichtet verunglückte er am heutigen Freitag beim Abstieg vom „Campanile Alto“ in der Brenta Gruppe.



Laut ersten Informationen soll sich das Unglück kurz vor 14.30 Uhr ereignet haben. Salvaterra war mit einem Kunden auf der Hartman-Krauss-Route am Westgrad des Berges unterwegs, als er unweit des Gipfels auf rund 2700 Metern Meereshöhe den Halt verlor und etwa 20 Meter in die Tiefe stürzte.



Sein Begleiter blieb unverletzt und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Für Ermanno Salvaterra kam aber jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unglücksstelle.



Der Leichnam des 68-Jährigen wurde von den Bergrettern mittels Hubschrauber geborgen und nach Madonna di Campiglio gebracht.