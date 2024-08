Brixen: Gerade aus dem Gefängnis – schon wieder Ärger

Ein Rechtfertigungsversuch vor der Polizei

Der 35-jährige Mann aus Bozen ist wegen verschiedenster Vergehen – von Eigentums- bis Drogendelikten – amtsbekannt: In Brixen soll er am Sonntagnachmittag einem dort ansässigen Mann auf den Kopf geschlagen und dessen Handy gestohlen haben. Als das Opfer ihn an der Flucht hindern wollte, wandte der Räuber erneut Gewalt an, heißt es.Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei . Diese konnten den 35-Jährigen samt entwendetem Smartphone wenig später in Milland ausfindig machen. Er soll noch versucht haben, den Überfall zu rechtfertigen: Das Opfer habe ihm Geld geschuldet.Unbeeindruckt von seinen Ausreden, nahmen die Beamten ihn fest. Sie gaben das Smartphone seinem rechtmäßigen Besitzer wieder. Gegen den Mann aus Bozen wurde das Verbot verhängt, in den nächsten 4 Jahren nach Brixen zurückzukehren.