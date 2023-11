Nach schwerem Unfall: A22 in Richtung Norden gesperrt – Mehrere Verletzte

Zu dem Unfall kam es gegen 17.10 Uhr auf der Nordspur der A22 bei Brixen. Zur genauen Unfalldynamik ist bislang noch nichts bekannt.Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall 4 Personen verletzt. Eine davon soll ein Polytrauma erlitten haben, eine weitere Person erlitt ersten Angaben nach mittelschwere Verletzungen, 2 Personen wurden leicht verletzt.Die A22 ist nach dem Unfall in Richtung Norden zwischen Klausen und Brixen gesperrt. Die Einfahrt Klausen ist in Richtung Norden gesperrt.Die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn und Brixen kümmern sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz stehen auch das Weiße Kreuz samt Notarzt sowie die Behörden.