Brixen: Blitz-Einbrecher durchwühlen innerhalb weniger Minuten 2 Wohnungen

Die beiden Einbrüche ereigneten sich innerhalb weniger Minuten im Bereich der Battisti-Straße, wie der „Alto Adige“ in Erfahrung gebracht hat. Neben Sachschäden an Türen und Fenstern müssen die Eigentümer auch das Fehlen eines großen Bargeldbetrages hinnehmen, den sie in 2 Geldkassetten aufbewahrt hatten. Wahrscheinlich sind die 2 oder 3 Täter am späten Nachmittag im Schutz der Dunkelheit in die 2 Wohnungen eingebrochen.Türen und Fenster wurden erheblich beschädigt, aber es wurde kein Alarm ausgelöst, sodass die beiden Einbrüche erst von den Eigentümern entdeckt wurden, als diese nach Hause kamen. Da waren die Kriminellen bereits über alle Berge.Zimmer, Schränke und Schubladen waren durchwühlt und 2 Kassetten aufgebrochen und geleert. Die Sichtung von Videoüberwachungsbildern durch die Carabinieri verlief ergebnislos.Die Behörden bitten die Bevölkerung, Beobachtungen zu melden: Augen offen und Türen und Fenster geschlossen halten – diesen Rat geben sie gerade jetzt in der dunklen Zeit des Jahres.