Brixen: Junger Drogendealer zu 2 Jahren Haft verurteilt

Sowohl in Zivil als auch in Uniform waren die Carabinieri dem 20-Jährigen auf der Spur. Dieser befand sich gerade auf einem Spielplatz in der Oswald von Wolkenstein Straße in Milland, als er unauffällig das Weite suchen wollte, weil er die Ermittler herankommen sah.Durch sein verdächtiges Verhalten alarmiert, hielten die Ermittler den jungen Mann auf und durchsichten seine Taschen. Dabei kamen 3 Stücke Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 170 Gramm zum Vorschein.Weitere 600 Gramm der Droge entdeckten die Carabinieri bei der anschließenden Durchsuchung in der Wohnung des 20-Jährigen. Die Drogen waren bereits zum Verkauf verpackt an verschiedenen Stellen des Schlafzimmers versteckt. Die Carabinieri gehen davon aus, dass die Drogen für den Weiterverkauf gedacht waren.Außerdem stellten die Ermittler rund 4000 Euro in Bar sowie Vakuumbeutel und ein Vakuumiergerät sicher.Der 20-Jährige wurde nach der Hausdurchsuchung ins Bozner Gefängnis überstellt. In einem Schnellverfahren im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs wurde er zu 2 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt.