Bruneck: Auto droht in Innenhof seitlich über Rampe zu kippen – Fahrer reanimiert

Das Auto nach der Bergung durch die Feuerwehr Bruneck. Davor droht das Auto seitlich die Rampe hinunter zu kippen. - Foto: © FFW Bruneck

Das ältere einheimische Ehepaar kam mit dem Auto gerade vom Einkauf zurück und fuhr in die Einfahrt des Mehrfamilienhauses in der Ferraristraße in Bruneck.Danach dürfte der Fahrer von plötzlicher Übelkeit befallen worden sein. Er fuhr mit dem Auto ziemlich schnell durch den Innenhof und rammte einen Zaun. Das Auto drohte in der Folge seitlich über eine Rampe zu kippen. Nur der Zaun verhinderte Schlimmeres.Der 72-jährige Fahrer wurde von den Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit und von den Einsatzkräften und dem Notarzt reanimiert. Er wurde danach ins Krankenhaus von Bruneck gebracht. Die Frau blieb unverletzt.Die Autobergung gestaltete sich aufwendig und schwierig.Im Einsatz standen die Feuerwehr Bruneck, das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri.