Bußgeldschock wegen Verbissschäden: Revierleiter muss nicht zahlen

Forstabteilung muss Rekursspesen erstatten

„Ein kleiner Sieg fürs Ehrenamt“

Zur Erinnerung: Weil das Revier Ulten 2021 nicht 85 Prozent des Schalenwild-Abschussplans (Rot-, Reh- und Gamswild) erfüllt haben soll, wurde Revierleiter Andreas Breitenberger vom Land zu einer Strafe von 18.600 Euro verdonnert. Erhoben wurde die Strafe, nachdem Experten des Landes entsprechend große Verbissschäden im betroffenen Jagdrevier festgestellt haben wollten. (STOL hat berichtet.) Ursprünglich hatte sich die Summe der – erhöhten und laut dem entsprechenden Artikel im Landesjagdgesetz maximalen – Verwaltungsstrafe auf rund 18.600 Euro belaufen. Nachdem Breitenberger der Forstabteilung seine Einwände gegen den Bußgeldbescheid hatte zukommen lassen sowie angesichts der Tatsache, dass der entsprechende Gesetzesartikel bislang noch nie Anwendung gefunden hatte, reduzierte das Land diese Summe auf 9271,64 Euro. Diese entspreche dem vom Land festgestellten Verbissschaden. Dagegen legte Breitenberger am Bozner Landesgericht Einspruch ein – der Direktor der Forstabteilung des Landes ließ sich in der Folge in das Zivilverfahren ein.Breitenbergers Anwalt Ganner beanstandete u. a., dass sein Mandant für die Nichteinhaltung der Abschusspläne im Jahr 2021 nicht verantwortlich gemacht werden könne, zumal er erst im Jahr 2022 zum Jagdrevierleiter von Ulten gewählt wurde.Darüber hinaus waren sich ein von Ganner beauftragter und ein weiterer, vom Südtiroler Jagdverband beauftragter Gutachter einig, dass das Land Richtlinien zur Feststellung der Verbissschäden herangezogen hatte, die nicht geeignet seien, um die Rechtmäßigkeit des Bußgeldbescheids zu begründen. Detail am Rande: Die Richtlinien stammen aus dem Jahr 1997 und sind seither unverändert geblieben.Den Termin für die Urteilsverkündung hatte Einzelrichter Francesco Laus für den 7. Dezember dieses Jahres angesetzt – er wurde aber vorgezogen. Mit dem nun verlesenen Urteil gab Richter Laus Breitenberger Recht und verurteilte die Forstabteilung des Landes zur Annullierung des Bußgeldbescheids sowie zur Übernahme der Prozesskosten des Rekursstellers.Das Urteil überrascht weder Ganner noch Benedikt Terzer, Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbands – beide sind sich einig, dass man das Verfahren hätte vermeiden können. Bedauerlich findet Ganner vor allem, dass nun de facto der Steuerzahler die Kosten des Verfahrens tragen muss – „weil sich Politik und Verwaltung selbstständig machen“.Es sei immerhin ein kleiner Sieg fürs Ehrenamt – „und ein wichtiges Signal für die Jagdrevierleiter, die sich große Sorgen gemacht haben“, so Terzer, aber auch ein Signal an die „wenigen Hardliner-Beamten.“ Er hoffe nun, dass die öffentliche Verwaltung nicht mehr „die Brechstange auspacken“ werde, aber auch, dass es nicht zu einer Verhärtung der Fronten komme. „Wir sind alle Partner, wir sind alle involviert und müssen zusammenarbeiten.“