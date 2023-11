Bozen: Überfall auf Arzthelferin aufgeklärt – Räuber verhaftet

Drogen im Wert von 150.000 Euro in Meran sichergestellt

Der Helfer mit der kalten Schnauze: Drogenspürhund Chip.

Die sichergestellten Rauschmittel und Präzisionswaagen.

Hausbesetzer zur Rechenschaft gezogen

Die Carabinieri haben am Wochenende einiges aufgeboten: 16 Patrouillen und eine Hundeeinheit, insgesamt 34 Carabinieri, haben das Stadtzentrum, mit besonderem Augenmerk auf den Magnagoplatz, den Bereich des Bahnhofsparks und die Südtiroler Straße, bis hin zum Don-Bosco-Viertel mit der Kaiserau kontrolliert. Auch nach Meran und umliegende Gemeinden erstreckte sich die Aktion.Die Carabinieri konnten so den Raubüberfall auf eine Arzthelferin aufklären, der sich vor einigen Tagen auf dem Magnagoplatz ereignet hatte. Ein Mann hatte der Frau 1000 Euro gewaltsam entrissen: Bei dem Überfall hatte sie mehrere Verletzungen erlitten. Die Analyse von Videoaufnahmen ermöglichte es, den Täter ausfindig zu machen. Die Carabinieri machten den Mann in einem Lokal ausfindig und verhafteten ihn. Die Kleidung, die er am Tag des Überfalls getragen hatte, hatte er bereits entsorgt.Die Carabinieri nahmen außerdem einen südamerikanischen Staatsbürger fest, der sich in Bozen aufhielt, um Handel zu treiben, und der in seiner Wohnung in Meran mehr als 370 Gramm Kokain in Form von Steinen und Streckmittel versteckte, was auf dem illegalen Markt etwa 1500 Dosen und einen geschätzten Wert von etwa 150.000 Euro ergeben hätte.„Dass dem Drogenhändler das Handwerk gelegt werden konnte, ist auch und vor allem den hervorragenden Fähigkeiten des Drogenspürhunds Chip zu verdanken, einem dreijährigen deutschen Schäferhund der Carabinieri-Einheit Leifers“, heißt es von den Carabinieri.Den Beamten gelang es auch, einen Italiener zur Verantwortung zu ziehen, der sich illegal in der Wohnung eines anderen eingerichtet hatte: Der Mann hatte die Eingangstür aufgebrochen und sich niedergelassen.Während des Dienstes wurden außerdem 28 Lokale kontrolliert, von denen einige als übliche Aufenthaltsorte von Kriminellen gelten, und es wurden mehr als 15 Kontrollen durchgeführt, bei denen mehr als 300 Personen identifiziert wurden.