Chiara Ferragni: Erneute Kontroverse um fragwürdige Wohltätigkeitsaktionen

Strafe für „Pandoro“-Werbung

Chiara Ferragni entschuldigte sich auf Instagram. - Foto: © ANSA / Instagram / Chiara Ferragni

„il Fatto Quotidiano“ berichtet, dass Ferragni in den Jahren 2021 und 2022 Ostereier in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Dolci Preziosi“ auf den Markt brachte und behauptete, dass die Erlöse „I Bambini delle Fate“ unterstützen würden, eine Organisation, die Kindern mit Autismus und anderen Behinderungen hilft.Allerdings stellt sich heraus, dass die Spenden an die Organisation vergleichsweise gering waren, während Ferragni über eine Million Euro als Werbevergütung erhielt, so der „il Fatto Quotidiano“.Erst kürzlich verhängte die Antitrustbehörde eine Strafe von 1 Million Euro wegen irreführender Werbung bei dem „pandoro“ von Balocco (Hier lesen Sie mehr dazu). Ferragni entschuldigte sich dafür auf Instagram, vermied es aber, sich von Journalisten befragen zu lassen.Die Kontroverse um ihre fragwürdigen Wohltätigkeitsaktionen und ihr Umgang mit der Situation werfen weiterhin Fragen auf, ob die Influencerin tatsächlich die soziale Verantwortung übernimmt, die sie vorgibt, oder ob es sich um Marketingstrategien handelt, die von ihrer Prominenz profitieren.