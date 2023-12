Chiara Ferragni und der Fall Balocco: „Fehler wiedergutmachen“

Chiara Ferragni mit „ihrem“ Pandoro – mit dem der Eindruck erweckt worden war, Erlöse gingen zugunsten von Kindern. - Foto: © ANSA / Instagram / Chiara Ferragni

Am 15. Dezember postete Ferragni diese Botschaft auf Instagram. - Foto: © ANSA / INSTAGRAM

So kündigte sie an, dass sie eine Million Euro an das Turiner Krankenhaus „Regina Margherita“ spenden wird, um die Behandlung von Kindern zu unterstützen.Sie sprach von „Kommunikationsfehlern“ und versicherte, dass sie künftig jegliche Wohltätigkeitsarbeit vollständig von kommerziellen Aktivitäten getrennt halten werde.„Ich war schon immer davon überzeugt, dass diejenigen, die im Leben mehr Glück haben, eine moralische Verantwortung tragen, Gutes zu tun. Das ist es, was wir unseren Kindern beibringen. Wir bringen ihnen auch bei, dass man zwar Fehler machen kann, diese aber zugeben und wiedergutmachen muss “, so die 36-Jährige. 2Firmen des Instagram-Stars müssen mehr als eine Million Euro Strafe wegen „unlauterer Geschäftspraktiken“ zahlen, in Zusammenhang mit der Vermarktung eines von Ferragni für den Süßwarenhersteller Balocco „entworfenen“ Weihnachtskuchens. Die Vermarktung des „Pandoro“ hatte den Eindruck erweckt, dass Spenden für krebskranke Kinder gesammelt wurden. STOL hat berichtet.