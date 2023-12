Teurer Pandoro: Chiara Ferragni muss Millionenstrafe zahlen

Mit Deal mehr als eine Million Euro verdient, ohne etwas an das Krankenhaus zu zahlen

Wer ist Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez - Foto: © ANSA / MATTEO CORNER

Die italienische Kartellbehörde (AGCM) verhängte außerdem eine Geldstrafe von 420 Millionen Euro gegen den bekannten piemontesischen Süßwarenhersteller Balocco. Die Firmen Ferragnis hatten mit der Vermarktung des traditionellen Weihnachtskuchen Pandoro mit der Marke „Pandoro Pink Christmas“, den Eindruck erweckt, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln.Der von Ferragni für den Süßwarenhersteller Balocco „entworfene“ Pandoro war im November 2022 in den Handel gekommen. Mit Teilen des Erlöses sollte angeblich die Behandlung krebskranker Kinder in einem Krankenhaus in Turin finanziert werden.Tatsächlich hatte der Konzern dem Regina-Margherita-Krankenhaus nach Angaben der Behörde aber schon vorab die fest vereinbarte Summe von 50.000 Euro gespendet.Die Firmen Fenice und TBS Crew, mit denen Ferragni sich und ihre Brands vermarktet, hätten mit dem Deal mehr als eine Million Euro verdient, „ohne etwas an das Krankenhaus zu zahlen“, bemängelte die Wettbewerbsbehörde. Fenice muss nun 400.000 Euro Strafe zahlen und TBS Crew 675.000 Euro. Balocco wurde mit einer Geldstrafe von 420.000 Euro belegt.Die Wettbewerbsbehörde legt allen 3 Unternehmen „unlautere Geschäftspraktiken“ zur Last. Sie hätten bei den Verbrauchern den Eindruck erweckt, dass mit dem Kauf des von Ferragni entworfenen Weihnachtskuchens eine Spende an das Turiner Krankenhaus verbunden sei. Dass der Kuchen deutlich teurer gewesen sei als ein normaler Pandoro habe zur „Irreführung“ der Kunden beigetragen.Die 36-jährige Ferragni, die im Online-Netzwerk Instagram fast 30 Millionen Follower hat, wurde als Mode- und Lifestyle-Bloggerin bekannt. Mittlerweile ist sie vor allem eine erfolgreiche Geschäftsfrau: Sie hat eine eigene Schuhkollektion und arbeitet mit Modemarken wie Dior und Chanel zusammen.Ferragni und ihr Ehemann Federico Leonardo Lucia, der als Rapper und Musikproduzent unter dem Künstlernamen Fedez bekannt ist, sind eines der berühmtesten Promi-Paare Italiens. Ferragnis Pressestelle und Balocco antworteten bisher nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.