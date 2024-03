Chico Forti soll nach 24 Jahren Gefängnis in den USA nach Italien zurückkehren

Immer auf Unschuld bestanden

Sand im Auto war wichtiges Beweisstück

Chico Forti solle den Rest seiner Haftstrafe in Italien , neben seinen Angehörigen absitzen. „Die Rückkehr nach Italien ist ein Meilenstein, der dank des Einsatzes von Präsidentin Giorgia Meloni erreicht wurde“, so der Justizminister Nordio.Schon seit einigen Jahren bemühte sich die italienische Regierung um Fortis Rückkehr nach Italien , nachdem er im Jahr 2000 in Florida wegen Mordes an einem australischen Unternehmer verurteilt worden war, wie die Ansa berichtet.Forti, der heute 65 Jahre alt ist, hat immer auf seiner Unschuld bestanden. 1990 hatte er an der TV-Quizshow Telemike teilgenommen und eine große Geldsumme gewonnen, mit der er in die USA zog, sich von seiner italienischen Frau scheiden ließ und ein amerikanisches Model, Heather Crane, heiratete.Danach hatte er eine Sportkarriere als Windsurfer und nach einem Autounfall als Produzent von Extremsportfilmen begonnen.Forti wird des Mordes an Anthony 'Dale' Pike beschuldigt, der 1998 in Miami mit einem Kopfschuss getötet wurde. Pike war in die Stadt in Florida geflogen, um ein geplantes Geschäft zwischen Forti und seinem Vater, Tony Pike, zu besprechen. Dieser hatte zugestimmt, ihm ein Resort auf Ibiza zu verkaufen, das in den 80er Jahren berühmt wurde, als der Queen-Sänger Freddie Mercury dort seinen 41. Geburtstag feierte.Laut Staatsanwaltschaft litt Tony Pike an Demenz, und Forti soll versucht haben, ihn zu betrügen. Als er in die Enge getrieben wurde, gab Forti zu, Pike am Flughafen abgeholt zu haben, bestritt aber stets, ihn erschossen zu haben, und behauptete, ihn in einem Restaurant zurückgelassen zu haben.Ein wichtiges Beweisstück, das Forti mit dem Mord in Verbindung bringen sollte, war der in seinem Auto gefundene Sand, der typisch für den Strand war, an dem die Leiche gefunden wurde.