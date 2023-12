China droht Kältewelle mit Rekordfrost

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb unter Berufung auf Behördenangaben von möglichen Temperaturen „nahe oder unterhalb von Rekordtiefstwerten“ für die Jahreszeit in Teilgebieten Nordchinas sowie entlang des Gelben Flusses und des Flusses Huahie.Frost wird der Wetterbehörde zufolge aber bis weit in den Süden Chinas erwartet: So werden selbst im südlichen Teil der Provinz Guizhou Temperaturen rund um den Gefrierpunkt erwartet - nur 300 Kilometer von der Grenze zu Vietnam entfernt.Staatspräsident Xi Jinping sprach staatlichen Medien zufolge von „hohen Katastrophenrisiken“ angesichts der erwarteten frostigen Temperaturen.„Katastrophenvorsorge und Hilfsmaßnahmen“ müsse „große Aufmerksamkeit geschenkt werden, sagte Xi laut Xinhua. Unter anderem müssten Kohle-, Strom- und Erdgasversorgung gestärkt und daran gearbeitet werden, die Energieversorgung zu sichern, damit es die Menschen warm hätten.Im Sommer hatte den Norden Chinas bereits eine Hitzewelle mit Rekordtemperaturen und verheerende Überschwemmungen getroffen. Klimaforscher warnen vor der Zunahme von Extremwetterereignissen durch den menschengemachten Klimawandel.