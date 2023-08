„Ciao Diego“ – Große Trauer nach tragischem Tod von Diego Zanesco

„Ein sehr hilfsbereiter Mensch“

Erst vor wenigen Tagen noch den bekannten Regisseur Oliver Stone in die Berge begleitet

Der Alarm wurde bereits am Sonntagabend von Diego Zanescos Frau ausgelöst, da sie nichts von ihrem Mann gehört hatte, seit dieser zu einer Klettertour auf der Tofana di Rozes aufgebrochen war. Sie verständigte einen Freund, der wiederum die Bergrettung alarmierte.Den Wagen des erfahrenen Bergsteigers entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz der Dibona-Hütte, sein Mobiltelefon befand sich noch darin. Ein Rettungshubschrauber lokalisierte schließlich die Leiche von Diego Zanesco: Der 59-Jährige war beim Soloklettern an der Dimai-Kante abgestürzt und sofort tot (Mehr zu diesem tragischen Unfall lesen Sie hier). Die Nachricht von dem Unglück verbreitete sich am gestrigen Montag wie ein Lauffeuer im Gadertal und darüber hinaus. In Alta Badia und beim CAI herrscht tiefe Betroffenheit. „Diego war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Ciao, Diego", sagte der Bergführer Manuel Agreiter aus Corvara.Diego Zanesco war ein bekannter und geschätzter Bergführer in Südtirol. Seine Familie, die aus Brixen stammte, war den Bergen und dem italienischen Alpenverein CAI sehr verbunden.Erst vor wenigen Tagen hatte Zanesco den bekannten amerikanischen Regesseur Oliver Stone in die Berge begleitet. Stone und seine Frau Chong wollten sich über die Kämpfe an der Dolomitenfront während des Ersten Weltkriegs informieren. Aus diesem Grund hatte Zanesco das Paar auf den Lagazuoi geführt.