Corvara: Mit Drogen im Skigebiet ertappt

Die Beamten der Carabinieri-Station Corvara haben mit Unterstützung von Mitarbeitern der Staatspolizei, die in Alta Badia für den Rettungs- und Überwachungsdienst auf den Skipisten tätig sind, einen bisher unbescholtenen 25-jährigen Brasilianer mit Wohnsitz in Italien festgenommen, bei dem 25 Gramm Kokain gefunden wurden. Er muss sich wegen des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.Auch ein 48-jähriger Italiener muss wegen desselben Delikts mit Konsequenzen rechnen: Bei ihm wurden 11 Gramm Marihuana und 4 Gramm Kokain sowie eine Waage gefunden. Bei einem 29-jährigen Italiener wurden 21 Gramm Marihuana gefunden: Er ist bereits einschlägig polizeibekannt. Alle 3 waren als Saisonarbeitskräfte in Corvara ansässig.Die Drogen wurden vom Labor in Leifers analysiert, und es stellte sich heraus, dass Wirkstoff für 70 Dosen Kokain und 169 Dosen Marihuana gewonnen worden sein könnten.„Dieser Fall zeigt uns, dass die typischen Straftaten in den Städten – wie z. B. der Drogenhandel – auch in den Höhenlagen, auf den Berghütten und in den Skigebieten begangen werden können. Deshalb ist es wichtig, dass die Polizei überall dort präsent ist, wo es Bürger gibt, von der städtischen bis zur alpinen Dimension“, sagt der Landeskommandant der Carabinieri, Oberst Raffaele Rivola.