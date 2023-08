Cuneo: Vater und Familienfreund erstochen – 21-Jähriger gesucht

Dutzende Carabinieri sind auf der Suche nach dem mutmaßlichen 21-Jährigen, der seinen Vater und einen Freund erstochen haben soll. Gesucht wird in den Wäldern neben dem Dorf. Die Verfolgung ist nicht einfach, weil es im Gebiet riesige Felder und Wälder gibt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Der 21-jährige Verdächtige war bei Freunden des Vaters in dem Ort auf Urlaub. In der Behausung sei es aus noch ungeklärter Ursache zu einem heftigen Streit gekommen sein. Bei dem Streit soll der 21-Jährige nach einem Messer gegriffen haben und den Vater tödlich verletzt haben. Auch der Familienfreund und Besitzer des Hauses, der versuchte dazwischen zu gehen, wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen, starb aber wenig später.Der mutmaßliche Täter floh, nachdem er die beiden Männer erstochen hatte. Dutzende Carabinieri rückten sofort aus, um den mutmaßlichen Täter zu fassen. Auch ein Hubschrauber ist bei der Suchaktion im Einsatz. Der 21-Jährige wird von den Carabinieri als sehr gefährlich eingestuft. Die Bevölkerung in der Gegend sollte sich in Acht nehmen. Wer Hinweise hat, soll sich sofort bei den Carabinieri melden.