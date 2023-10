Dank Hinweis von STOL-Leser: Junger Weißkopfseeadler wohlauf gefunden

„Danke für die Hinweise“

Große Erleichterung auf der Kuhalm.

Der erst 6 Monate alte Weißkopfseeadler hatte sich bereits am Freitagabend verflogen. Dabei kam er von seiner normalen Route ab und fand den Weg nicht mehr zurück. Seitdem wurde das Tier vermisst.Am Samstagmorgen schlug Florian Gamper Alarm. „Der Adler ist wie ein Kleinkind, das sich verlaufen hat. Er ist verwirrt und findet nicht mehr nach Hause“, sagte er zu STOL. Gamper bat die STOL-Redaktion bei der Suche nach dem vermissten Adler um Hilfe. Tatsächlich waren es die Hinweise von STOL-Lesern, welche die Mitarbeiter des Pflegezentrums für Vogelfauna Schloss Tirol zum Weißkopfseeadler brachten. „Den ganzen Tag erhielten wir Anrufe. Eine Frau sah den Adler am Nachmittag schließlich in Vellau, nachdem sie auf STOL vom vermissten Tier gelesen hatte“, so Gamper.„Am Abend erhielten wir einen weiteren wichtigen Hinweis“, sagte Gamper. Auf der Kuhalm am Meraner Höhenweg sah ein junger Mann den Weißkopfseeadler. 2 Mitarbeiter des Pflegezentrums für Vogelfauna Schloss Tirol eilten umgehend zur Kuhalm. Sobald der Weißkopfseeadler die beiden Männer sah, flog er direkt zu ihnen.Das Pflegezentrums für Vogelfauna Schloss Tirol bedankt sich bei allen STOL-Lesern für die nützlichen Hinweise!