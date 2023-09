Das letzte Video der 5 Opfer: „Wenn ich ,Zug‘ sage, geht ihr da rüber“

Video-Auswertung soll Ermittlungen dienen

Untersuchungskommission wird eingesetzt

Das Video wurde kurz vor dem Unglück mit einem Mobiltelefon aufgenommen: Die 5 Arbeiter wurden auf der Bahnstrecke bei der Arbeit von einem vorbeifahrenden Konvoi überrollt.Das Video, das insgesamt 6 Minuten und 48 Sekunden dauert, wurde auf einem Social-Media-Profil von Kevin Laganà, einem der 5 Opfer der Tragödie, veröffentlicht. Der Anwalt der Familie übergab es nun der Staatsanwaltschaft, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Stimme, die die Arbeiter auffordert, „da rüber“ zu gehen, gehört keinem von ihnen. Sie wurden von einem Bauleiter und einem Techniker der Eisenbahngesellschaft begleitet. Gegen diese wird jetzt ermittelt.Im Video ist zu hören, wie jemand sagt: „Wir sehen das Signal, Sie nehmen die Messungen vor, ich schaue mir das Signal an, und sobald ich sage, dass es losgeht... “ dann ein Pfiff und dann: „Raus da, weil die Züge hier vorbeifahren, die letzten Züge sollten vorbei sein“. Kevin Laganà fragt: „Ist das hier schon kaputt?“ (offensichtlich bezieht er sich auf das Gleis), und die Stimme antwortet: „Das hier ist kaputt“. „Können wir dann das Gleis darüber legen?“, fragt Kevin Laganà erneut. Die Antwort lautet: „Nein, sobald der Wagen vorbeigefahren ist, ist es in Ordnung“.Daraufhin die Ermahnung: „Jungs, wenn ich euch sage, dass der Zug in diese Richtung fährt, eh“. Der junge Arbeiter erwidert diese Worte mit einem Lächeln, und als eine andere Person fragt: „Wenn der Zug kommt, in welche Richtung gehst du dann?“, antwortet er: „In diese Richtung“ und zeigt auf den Zaun hinter sich.Die Atmosphäre ist heiter, die Arbeiter tauschen Scherze aus. Kevin schließt das Video mit den Worten: „Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal, ich werde in ein paar Tagen ein TikTok machen.“Die Eisenbahngesellschaft RFI hat eine Untersuchungskommission eingesetzt, deren Ergebnisse den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden.