Das war die erste Tropennacht des Sommers

In Tropennächten sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius. Solche Nächte sind in den Tropen häufig, können aber auch in gemäßigten Klimazonen auftreten – natürlich vorwiegend im Sommer.Hohe Nachttemperaturen können den Schlaf beeinträchtigen und führen bei empfindlichen Menschen zu gesundheitlichen Problemen, wie etwa Kreislaufbelastungen.Die erste Tropennacht des Sommers markiert einen wichtigen Punkt im meteorologischen Kalender und gibt einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden sommerlichen Temperaturen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Temperaturen in den kommenden Wochen entwickeln und ob weitere Tropennächte folgen werden.