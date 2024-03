Deeg: Von 68 auf 37 Kilo – „War ein Schatten meiner selbst“

In den westlichen Industrienationen sind Essstörungen weitverbreitet: Ob Magersucht, Ess-Brech-Sucht oder das Heißhungeressen („Binge Eating“) – der Umgang damit ist oftmals immer noch ein Tabu. In Südtirol ist die Situation nicht anders, wie kürzlich bei einem Info-Abend in der BASIS Schlanders aufgezeigt wurde. Lesen Sie hier mehr dazu. Was es bedeutet, unter einer Essstörung zu leiden, weiß auch die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg . In einem emotionalen Beitrag auf der Social Media-Plattform Facebook schildert sie ihre persönliche Erfahrung mit der Krankheit und ruft dazu auf, Betroffene und deren Umfeld zu unterstützen.