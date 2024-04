Der älteste Mann der Welt ist tot: Er wurde 114 Jahre alt

Tio Vicente – Bauer und Sheriff

„Juan Vicente Perez Mora ist im Alter von 114 Jahren in die Ewigkeit hinübergegangen“, schrieb Venezuelas Präsident Nicolas Maduro am Dienstag auf der Online-Plattform X.Laut dem Guinness -Buch-der-Rekorde wurde Perez am Februar 2022 im Alter von 112 Jahren und 253 Tagen offiziell als ältester lebender Mann bestätigt. Damals hatte der Vater 11 Kindern 41 Enkelkinder und 30 Urenkel.Der ehemalige Bauer Juan Vicente Perez Mora wurde laut der Nachrichtenagentur „Ansa“„Tio Vicente“ genannt und am 27. Mai 1909 in El Cobre im Andenstaat Tachira geboren.„Bereits im Alter von 5 Jahren begann er mit seinem Vater und seinen Brüdern in der Landwirtschaft zu arbeiten und half bei der Zuckerrohr- und Kaffeeernte“, heißt es in einer Guiness-Erklärung von 2022. Daneben engagierte er sich auch als Sheriff und vermittelte im Falle von Land- und Familienstreitigkeiten.