Der Papst hat Fieber: Sorge um Franziskus

Vatikansprechers Matteo Bruni teilt mit: „Wegen eines fiebrigen Zustands hat Papst Franziskus heute Morgen keine Audienz abgehalten.“ Doch Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär im Vatikan und engster Mitarbeiter des Papstes, versichert: „Der Papst war müde, gestern hatte er einen sehr intensiven Tag, er hat viele Menschen gesehen, es gab ein Treffen der Scholas Occurrentes, er wollte sie alle begrüßen. An einem bestimmten Punkt brach der Widerstand zusammen“, sagte er.Tatsächlich war der gestrige Tag voll von Terminen, und in einem davon, einem Interview mit „Telemundo“, hatte Papst Franziskus auch gesagt, dass er Schmerzen beim Gehen habe: „Das Knie wird besser“, aber „es gibt schmerzhaftere Tage, wie heute“.Bei der Begegnung mit Scholas am Nachmittag hatten viele Müdigkeit in seinem Blick bemerkt. Am Vormittag, bei der Begegnung mit den Referenten des italienischen Synodalweges, hatte er die Audienz abgebrochen und den Saal Paul VI. in einem Rollstuhl verlassen.Schon morgen könnte Papst Franziskus wieder „einsatzfähig“ sein, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Am Sonntag wird der Papst neben dem üblichen Regina Caeli um 10 Uhr zur Pfingstmesse in der Vatikanbasilika erwartet.Am Montag, 29. Mai, findet ein Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella statt. Papst Franziskus wird ihm den Paul-VI-Preis verleihen. Der Termin wurde heute kurz nach der Ankündigung, dass der Papst Fieber hat, bestätigt.