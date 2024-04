Die Bilanz der Quästur: 228 Festnahmen und 2074 Anzeigen in einem Jahr

Insgesamt wurden zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024 in Südtirol fast 44 Kilo Drogen beschlagnahmt. Unter den Anzeigen betrafen 348 Betrug bzw.Computerbetrug.Im Bereich der öffentlichen Ordnung wurden 986 Ordnungs- und Sicherheitsdienste und 252 außerordentliche territoriale Kontrolldienste mit 8889 Beamten durchgeführt.17.763 Aufenthaltsgenehmigungen wurden an Einwanderer erteilt und 99 verweigert oder widerrufen. Darüber hinaus erließ der Quästor 90 Abschiebungen und 57 Ausweisungen mit Begleitung in die Herkunftsländer oder in die Abschiebezentren.Schließlich wurden 38.608 Pässe ausgestellt, davon 16.405 von den Polizeidienststellen Brenner, Innichen, Brixen, Meran und Mals.