Traurige Statistik: Mehr Morde in Italien

Im vergangenen Jahr wurden 119 Frauen getötet, geht aus den Zahlen hervor, die gestern – am 172. Jahrestags der Gründung der Staatspolizei – veröffentlicht wurden; die Zahl der Femizide blieb demnach im Vergleich zu den 3 vorhergehenden Jahren stabil.Bei der geschlechtsspezifischen Gewalt verzeichnete die Staatspolizei in den Jahren zwischen 2020 und 2023 einen leichten Rückgang bei der sexuellen Gewalt und der Misshandlung von Familienmitgliedern. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 6.965.247 Personen von der Polizei kontrolliert, 102.922 wurden angezeigt und 18.944 festgenommen. Die Zahl der von der Polizei ausgesprochenen Verwarnungen wegen häuslicher Gewalt (2700, plus 27 Prozent) und Cybermobbing (39, plus 70 Prozent) ist im Jahr 2023 deutlich gestiegen.Ein Anstieg um 70 Prozent wurde auch bei Verwarnungen gewalttätiger Fußballfans (4483) verzeichnet. Im Jahr 2023 verhaftete die Polizei außerdem 16 Personen, die mit extremistischen Milieus mit religiösem Hintergrund, und 7 Personen, die mit terroristischen Vereinigungen mit politisch-nationaler Ideologie in Verbindung stehen. 77 Personen wurden abgeschoben, die als gefährlich für die Bevölkerung angesehen wurden.