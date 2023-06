Selbst um 22 Uhr hatte es am Mittwochabend in Bozen noch 30 Grad: Wenig Wunder, dass die Nacht auf Donnerstag eine Tropennacht wurde – die erste im Jahr 2023.Da es so schwül ist, liegen auch Gewitter in der Luft, diese können zum Teil auch stark ausfallen. „Von Donnerstag auf Freitag kann es im ganzen Land zu Gewittern kommen“, prognostizierte Peterlin am Mittwoch. Am Freitag hofft Südtirol auf eine leichte Abkühlung.